احذر.. قد تفقد بصرك بسبب هذه العادة أثناء الاستحمام

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كشفت طبيبة العيون الشهيرة، تينا باتيل، أن ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام يزيد من خطر الإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر.

وأضافت أنه يمكن أن يصاب الإنسان بالتهاب القرنية الشوكميبي إذا لامست المياه الملوثة العين، وهو ما قد يحدث مع اتداء العدسات اللاصقة، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وحذرت من أن خطر الإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي يزداد عند ارتداء العدسات اللاصقة في الحمام، “لذلك لا ترتدي العدسات عند الاستحمام”.

العدسات اللاصقة والالتهابات

وأوضحت الطبيبة الروسية أنه على الرغم من أن هذا النوع من الالتهاب هو عدوى نادرة، إلا أنها أكثر شيوعا بين مستخدمي العدسات اللاصقة.

وتابعت: يمكن أن يكون له مضاعفات خطيرة للمرضى، ما يؤدي إلى إعاقة بصرية أو فقدان دائم للبصر. وفي الحالات الشديدة قد يكون من الضروري زرع القرنية.

وقد يكون من الصعب اكتشاف التهاب القرنية الشوكميبي في البداية؛ لأن الأعراض تشبه إلى حد كبير التهابات العين الشائعة الأخرى، مثل احمرار العيون، وزيادة الحساسية للضوء، وألم شديد في العين، ورؤية مشوشة.

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Source almnatiq

