أمريكا تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في شرق الكونجو

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قالت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إنها تدين استئناف حركة 23 مارس (إم23) للقتال في جمهورية الكونجو الديمقراطية، مضيفة أن الأعمال العدائية تسببت في معاناة بشرية كبيرة بما في ذلك قتلى وجرحى بين المدنيين.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وانسحاب حركة إم23 من مواقعها والعودة مرة أخرى إلى الحوار بين الأطراف الكونجولية (عملية نيروبي).



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Source akhbaar24

