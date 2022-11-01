طقس اليوم.. غبار وأتربة بالرياض والقصيم وسحب رعدية بالمرتفعات والأجزاء الشمالية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضاف أنه يتوقع سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و37 درجة في الدمام، و34 درجة في الرياض، و35 درجة في جدة، و25 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

