“الزكاة والضريبة”: لا يمكن استرداد الضريبة على المشتريات الخاصة ببناء السكن

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ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار حول مدى إمكانية استرداد الضريبة على المشتريات الخاصة ببناء السكن.

وأوضحت الهيئة، أنه لا يمكن الاسترداد في تلك الحالة، لافتةً إلى أنه سيتمكن المطورين العقاريين المرخصين (فقط) من خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة.

ولفتت إلى أنه يمكن التعديل على الإقرار الضريبي عن طريق الدخول على الحساب الشخصي واختيار الإقرارات الضريبية من قسم “الضرائب الغير مباشرة- ضريبة القيمة المضافة”، ثم اختيار مفوترة على الإقرار المراد تعديله.



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Source akhbaar24

