︎
.
المناطق_متابعات
أوضح د. موفق طيب أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة، أفضل طريقة لعلاج كحة الأطفال وأفضل أنواع العسل لعلاج الكحة.
وقال د. موفق طيب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن كحة الأطفال والعسل ووفقاً لبحث إيطالي حديث عام ٢٠٢١م ملخصه أن كحة الأطفال الحديثة التي ليس لها سبب يمكن علاجها بالتالي:
١- مثبط كحة فيه مادة levodropropizine
٢- منتجات طبيعية: “كالعسل والجليسرول والأعشاب الأخرى الخاصة بالكحة”.
وردا على تساؤلات عن أفضل أنواع العسل لعلاج الكحة قال د. موفق طيب إن أفضل الأنواع هو عسل السدر الأصلي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يوضح طريقة علاج كحة الأطفال وأفضل أنواع العسل لتهدئة السعال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.