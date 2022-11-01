انخفاض سعر النفط .. وأوبك تتوقع ارتفاع الطلب

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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس وسط مخاوف تباطؤ الطلب من قبل الصين – أكبر مستورد للخام في العالم – مع استمرار سياسة مكافحة فيروس «كوفيد-19» في التأثير على النشاط الاقتصادي في البلاد، فيما ألمحت مصادر مطلعة إلى تقديرات أوبك بارتفاع الطلب على النفط على الرغم من التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأظهرت البيانات الصادرة انكماش نشاط المصانع في الصين على غير المتوقع خلال أكتوبر، كما أثرت سياسة «صفر كوفيد» على استهلاك الوقود، إذ تراجعت واردات الصين من النفط الخام خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو أول انخفاض سنوي لهذه الفترة منذ عام 2014 على الأقل.

على جانب آخر، ذكرت وكالة «رويترز» نقلًا عن مصدرين مطلعين على الأمر أنه من المتوقع التزام منظمة «أوبك» في تقريرها الشهري بتوقعات ارتفاع الطلب على النفط لعقد آخر، على الرغم من زيادة استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% أو بنحو 77 سنتًا إلى 95 دولارًا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.78% أو 69 سنتًا إلى 87.21 دولار للبرميل.

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Source almnatiq

