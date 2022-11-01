عام / زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب سواحل إيطاليا

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روما 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر السواحل الجنوبية لإيطاليا.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 269 كيلومترا، بالقرب من سواحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا.

وأشارت إدارة الدفاع المدني في إيطاليا إلى عدم رصد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

// انتهي //

05:00ت م

0008 روما 07 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 01 نوفمبر 2022 م واسضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر السواحل الجنوبية لإيطاليا.وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 269 كيلومترا، بالقرب من سواحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا.وأشارت إدارة الدفاع المدني في إيطاليا إلى عدم رصد أي أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.// انتهي //05:00ت م0008 www.spa.gov.sa/2397179 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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