“الصحة الخليجي” يُحذر من مفاهيم خاطئة عند التعامل مع كبار السن

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حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، من مجموعة من المفاهيم الخاطئة عند التعامل مع كبار السن.

وأوضح المجلس، أنه يجب تجنب اتخاذ القرارات عن كبار السن وعدم استشارتهم، وكذلك تجنب تصغير إنجازاتهم وخبراتهم، بالإضافة إلى مساعدة كبير السن في المهام البسيطة من غير أن يطلب ذلك.

ولفت إلى أنه يجب طرح الخيارات المختلفة على كبار السن ومساعدتهم في اتخاذ القرار، والاستفادة من خبراتهم خاصة التحديات والدروس، إلى جانب السؤال عن مدى حاجتهم للمساعدة.





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Source akhbaar24

