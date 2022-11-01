«التمارين القوية» لمدة دقيقتين تقلل الموت المبكر 18 %

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المناطق_متابعاتتوصلت دراسة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية القوية لمدة دقيقتين يومياً، مثل صعود السلالم أو الركض حول الحديقة أو القفز، قد تكون كافية لتقليل خطر الوفاة في سن الشباب.



وحلل علماء جامعة سيدني بيانات أكثر من 70 ألف شخص، وتتبعوا مستويات تمارينهم الرياضية لمدة أسبوع وصحتهم اللاحقة على مدى السنوات السبع التالية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين مارسوا نشاطاً قوياً لمدة 15 دقيقة فقط أسبوعياً، أو نحو دقيقتين في اليوم، كانوا أقل عرضة للوفاة في وقت مبكر بنسبة 18% خلال فترة الدراسة.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ماثيو أحمدي: «تشير النتائج إلى أن تراكم النشاط البدني في فترات قصيرة على مدار الأسبوع يمكن أن يساعدنا في العيش لفترة أطول».

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Source almnatiq

