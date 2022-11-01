︎
.
المناطق_متابعاتتوصلت دراسة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية القوية لمدة دقيقتين يومياً، مثل صعود السلالم أو الركض حول الحديقة أو القفز، قد تكون كافية لتقليل خطر الوفاة في سن الشباب.
وحلل علماء جامعة سيدني بيانات أكثر من 70 ألف شخص، وتتبعوا مستويات تمارينهم الرياضية لمدة أسبوع وصحتهم اللاحقة على مدى السنوات السبع التالية.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين مارسوا نشاطاً قوياً لمدة 15 دقيقة فقط أسبوعياً، أو نحو دقيقتين في اليوم، كانوا أقل عرضة للوفاة في وقت مبكر بنسبة 18% خلال فترة الدراسة.
وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ماثيو أحمدي: «تشير النتائج إلى أن تراكم النشاط البدني في فترات قصيرة على مدار الأسبوع يمكن أن يساعدنا في العيش لفترة أطول».
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر «التمارين القوية» لمدة دقيقتين تقلل الموت المبكر 18 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.