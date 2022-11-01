بمناسبة الذكرى الأولى لافتتاحها.. خصومات 50% لزوار “بوليفارد رياض سيتي” اليوم

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وجود خصومات تصل إلى 50% على عدد من مطاعم منطقة بوليفارد رياض سيتي، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لافتتاح المنطقة.

وأوضح آل الشيخ، أنه سيتم إطلاق مجموعة من المفاجآت التي تستقبل بها زوار المنطقة مساء اليوم الثلاثاء، كما ترحب المنطقة بزوارها من خلال شاشاتها العملاقة المضيئة التي تستحضر روح تايم سكوير، إلى جانب فعاليات كالنافورة الراقصة والحدائق، وعدد كبير من المتاجر والمطاعم العالمية والمحلية والمسارح.

وجرى بناء منطقة بوليفارد رياض سيتي خلال 118 يوم عمل، حيث تعد أكبر واجهة ترفيهية مستدامة بالمملكة وتصل مساحتها نحو 900 ألف متر مربع.

وشهدت المنطقة حضور أكثر من 11 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال 365 يوماً، وأكثر من 4 مليارات “إنفاق داخلي”، كما تضم أكثر من 70 مطعماً، و41 مقهى، و81 متجراً، وأكثر من 54 عرضاً مسرحياً، وأكثر من 80 حفلة غنائية عالمية وعربية.



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Source akhbaar24

