في الذكرى الأولى لافتتاحها.. “البوليفارد” تستقبل زوَّار موسم الرياض بخصومات تصل لـ50%

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المناطق _الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بمناسبة الذكرى الأولى لافتتاح منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض 2022، خصومات تصل إلى 50% على عدد من مطاعم المنطقة، إضافة إلى مجموعة من المفاجآت التي تستقبل بها الزوار مساء اليوم الثلاثاء.

وتفصيلاً، كانت منطقة بوليفارد رياض سيتي قد تم بناؤها خلال 118 يوم عمل، وتُعدُّ أكبر واجهة ترفيهية مستدامة بالسعودية، وتصل مساحتها لنحو 900 ألف متر مربع، وشهدت حضور أكثر من 11 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال 365 يومًا، وأكثر من 4 مليارات إنفاقًا داخليًّا، كما تضم أكثر من 70 مطعمًا، و41 مقهى، و81 متجرًا، وأكثر من 54 عرضًا مسرحيًّا، وأكثر من 80 حفلة غنائية عالمية وعربية، وأكثر من 22 استوديو، هي الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط بمرواس التي تم افتتاحها مؤخرًا.

وترحب منطقة البوليفارد بزوارها اليوم من خلال شاشاتها العملاقة المضيئة التي تستحضر روح تايم سكوير، والزوايا المليئة بالفعاليات كالنافورة الراقصة والحدائق، وعدد كبير من المتاجر والمطاعم العالمية والمحلية، إضافة للمسارح التي تقام على خشباتها عروض من الخيال.

ويتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية. كما يشمل مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعددًا من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

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Source almnatiq

