“التأمينات الاجتماعية”: 3 شروط لصرف معاش العجز غير المهني

︎

.

المناطق_متابعات

نظمت غرفة الشرقية، ممثلة بمركز تمكين المرأة، أمس، لقاءً استعرض أنظمة التأمينات الاجتماعية.

وقال مسؤول علاقات القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد بن تركي التركي خلال اللقاء الذي عقد عبر منصة zoom: نظام التأمينات الاجتماعية يمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه، حيث يقوم على رعاية العاملين الخاضعين للنظام ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.

وحول شروط صرف معاش العجز غير المهني، أضاف “التركي”: المشترك يعتبر عاجزاً متى استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وأن تستمر حالة العجز لديه مدة 6 أشهر أو أكثر، ويشترط لاستحقاق الصرف أن تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن (60) وأن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام، وتتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة.

وأردف: إذا حدث العجز والمشترك غير خاضع للنظام فإنه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن (60) متى بلغت مدة اشتراكه الفعلية (120) شهراً فأكثر أو (60) شهراً بإضافة مدة اعتبارية، على أن يتم إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهراً كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.

وفيما يخص الاشتراك الاختياري، قال “التركي”: يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة الدخل التي اختارها إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة فقط، كما يجوز له تعديل شريحة الدخل إلى أي شريحة أدنى، كما يجوز للمشترك أن يطلب إيقاف اشتراكه في النظام، حيث يسري الإيقاف اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي يرغب إيقاف اشتراكه منه أو من التاريخ الذي توقف فيه بالفعل عن دفع الاشتراك.

وأشار إلى برنامج “ساند” وهو نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذي يهدف إلى رعاية العامل السعودي وأسرته أثناء فترة تعطله عن العمل.

وتابع: يعمل النظام، وهو أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية، على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك بتوفير مصدر دخل شهري للمتعطل وتقديم التدريب والمساعدة في البحث عن عمل.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

