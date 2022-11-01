موعد وتفاصيل قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

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كشفت مصادر عن موعد وتفاصيل قرعة النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يحمل لقبه نادي الفيحاء عقب الفوز على الهلال بركلات الترجيح.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن قرية الدرعية الرياضية، التابعة لـ “موسم الدرعية” ستستضيف مراسم القرعة التي تُجرى بمشاركة مندوبي الأندية، ومسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضحت المصادر أن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تجرى عند الـ 07:30 من مساء اليوم (الثلاثاء) لن تشهد تصنيف الفرق إلى مستويات، حيث ستوزَّع بشكل عشوائي، كما كان عليه الحال في الموسمين الماضيين.

وأشارت المصادر إلى أن الأندية، التي ستشارك في أغلى المسابقات السعودية، هي أندية دوري روشن السعودي الـ 16، ويأتي استمرار اقتصار المشاركة عليها فقط نظرًا لضغط روزنامة الموسم.





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Source akhbaar24

