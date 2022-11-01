“الطيران المدني” تبرم 7 اتفاقيات تفاهم للتعاون بعدة مجالات (صور)

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أبرمت الهيئة العامة للطيران المدني، 7 اتفاقيات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الخدمات الجمركية والحوافز الضريبية، والمواصفات والمقاييس والجودة، والاستثمار، وإجراءات العمل والعمال.
وتضمنت الاتفاقيات التي جاءت على هامش تدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة التي دشنها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر بمدينة الرياض، مواصفات ومعايير مستودعات البضائع الطبية والغذائية، وخدمات الأعمال، والخدمات العدلية.
وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرات تفاهم في مجالات إجراءات العمل والعمال وآليات استخراج التأشيرات، ومواصفات ومعايير مستودعات البضائع الطبية والغذائية، وتوفير خدمات التوثيق للمسجلين في المنطقة، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المنطقة اللوجستية المتكاملة، وتوفير خدمات التوثيق للمسجلين في المنطقة.
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Source akhbaar24
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