︎
.
حقق الرباع لاعب نادي الخويلدية حسن آل رضي، أعلق رقم في منافسات رفع الأثقال ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.
وكشف الحساب الرسمي لدورة الألعاب السعودية على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” أن بطل الميدالية الذهبية حسن آل رضي استطاع رفع إجمالي 362 كجم ضمن منافسات رفع الأثقال لوزن +102 كجم، كأعلي رقم في المنافسات.
وكان الرباع حسن آل رضي، علق على تتويجه بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 102 كجم، بدورة الألعاب السعودية 2022، قائلا :”كانت من أقوى المنافسات التى لعبتها”.
وحصد آل رضي الميدالية الذهبية في رفع الأثقال متفوقا على نظيره لاعب نادي الطرف علي الخزعل الذي اكتفى بالميدالية الفضية، ولاعب الترجي حسين المهر صاحب الميدالية البرونزية.
وقال حسن فى تصريحات لقناة “ssc”: “إن منافسى على الخزعل قريب منى فى المستوى وهذا ما صعّب اللقاء علي”، مضيفًا :”سعيد بالتتويج بالميدالية الذهبية، وأقدم الشكر لكل من دعمنى بداية من الوالدة والوالد وكل الأهل، والمسئولين فى النادى”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر حسن آل رضي يُحقق أعلي رقم في منافسات رفع الأثقال بالألعاب السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.