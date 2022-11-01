حسن آل رضي يُحقق أعلي رقم في منافسات رفع الأثقال بالألعاب السعودية

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حقق الرباع لاعب نادي الخويلدية حسن آل رضي، أعلق رقم في منافسات رفع الأثقال ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.

وكشف الحساب الرسمي لدورة الألعاب السعودية على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” أن بطل الميدالية الذهبية حسن آل رضي استطاع رفع إجمالي 362 كجم ضمن منافسات رفع الأثقال لوزن +102 كجم، كأعلي رقم في المنافسات.

وكان الرباع حسن آل رضي، علق على تتويجه بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 102 كجم، بدورة الألعاب السعودية 2022، قائلا :”كانت من أقوى المنافسات التى لعبتها”.

وحصد آل رضي الميدالية الذهبية في رفع الأثقال متفوقا على نظيره لاعب نادي الطرف علي الخزعل الذي اكتفى بالميدالية الفضية، ولاعب الترجي حسين المهر صاحب الميدالية البرونزية.

وقال حسن فى تصريحات لقناة “ssc”: “إن منافسى على الخزعل قريب منى فى المستوى وهذا ما صعّب اللقاء علي”، مضيفًا :”سعيد بالتتويج بالميدالية الذهبية، وأقدم الشكر لكل من دعمنى بداية من الوالدة والوالد وكل الأهل، والمسئولين فى النادى”.



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Source akhbaar24

