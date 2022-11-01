تعرف على أبطال الجمباز في دورة الألعاب السعودية

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توّج لاعب الخويلدية كاظم آل نتيف بالميدالية الذهبية في منافسات الجمباز “جهاز حصان الحلق” في إطار دورة الألعاب السعودية 2022. وتوّج لاعب الابتسام حبيب صويلح بالميدالية الفضية في منافسات الجمباز “جهاز حصان الحلق”، بينما حصد لاعب الاتحاد يزن باريان على الميدالية البرونزية. وفى منافسات الجمباز “جهاز الحركات الأرضي”، توّج لاعب الاتحاد عبد العزيز الجهني بالميدالية الذهبية، ولاعب الابتسام جعفر الصائغ بالميدالية الفضية، ولاعب الاتحاد مناف العمري بالميدالية البرونزية.

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