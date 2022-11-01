“حقوق الإنسان” عن الحقوق الأدبية للمؤلف: لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم

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ذكرت جمعية حقوق الإنسان، أنه وفق ما جاء في نظام حماية حقوق المؤلف؛ فإن الحقوق الأدبية تبقى لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.

واستعرضت الجمعية الحقوق الأدبية للمؤلف التي نص عليها نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة؛ موضحة أن للمؤلف الحق في نسبة المصنف إليه أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.

وأضافت أن المؤلف يحق له الاعتراض على أي تَعَد على مصنفه، ومنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تشويه أو كل مساس آخر بذات المصنف.

وأردفت الجمعية أن للمؤلف إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه، وكذلك سحب مصنفه من التداول.

وأشارت إلى أن الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة “1” من هذه المادة، هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم، كما أنها تبقى لصاحبها ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه؛ فضلًا عن أنها تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.

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Source almnatiq

