26 حادث تلوث بحري ثلثها في مكة المكرمة - #عاجل

باشر مركز الالتزام البيئي 26 حادث تلوث بحري العام الماضي، اشتملت على 6 أنواع، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على أكثر حوادث التلوث البحري بـ11 حادثا بنسبة 32.44%، في وقت نفذت 33.815 زيارة تفتيشية، رصدت معها 9.012 مخالفة، وبلغ إجمالي مبالغ المخالفات المرصودة 30.108.500 ريال.

وسجلت مكة المكرمة 11 حادث تلوث بحري، تلتها المنطقة الشمالية بـ8 حوادث بنسبة 30.76%، وحلت منطقتا الرياض والشرقية ثالثا بـ4 حوادث بنسبة 15.38%، ومنطقتا جازان والمدينة المنورة رابعا بحادث تلوث بحري واحد بنسبة 3.84%، واشتملت أنواع الحوادث على تسرب نفطي، وتسرب كيميائي، ومد أحمر، وحريق، وجنوح السفن، وغرق.

وكشف تقرير مركز الالتزام البيئي للعام الماضي، صرف 159.312. 562 ريالا، بنسبة 82.43%، شملت المبادرات المعتمدة، وبلغت إيرادات المركز 50.261.133 ريالا، وتمثلت أبرز المبادرات المنفذة في العام الحالي: إجراء التقييم البيئي الاستراتيجي، والتميز التشغيلي في الترخيص والتفتيش، وإنشاء مركز للبيانات البيئية، وتحديد وتقييم مصادر التلوث، ونشر القدرة على مراقبة الانبعاثات، ورصد وتحليل جودة المياه السطحية، ودراسة الاستدامة البيئية، وتقييم الملوثات العضوية الثابتة، وتطوير استراتيجية لرفع الأداء البيئي، وتطوير وتنفيذ استراتيجية البحث والتطوير في مجالي البيئة والأرصاد.

وتصدرت الرياض التصاريح والتراخيص البيئية الصادرة بـ1649 ترخيصا من أصل 4206 تراخيص صادرة، وحلت المدينة المنورة ثانيا بـ1.023 ترخيصا، ومنطقة مكة المكرمة ثالثا بـ800 ترخيص، والمنطقة الجنوبية رابعا بـ302 ترخيص، والمنطقة الشرقية خامسا بـ191 ترخيصا، والمنطقة الشمالية سادسا بـ140 ترخيصا، وجازان سابعا بـ101 ترخيص.

واستحوذت المشاريع الصناعية المشاريع المستقبلة التي صدرت لها تصاريح بيئية بـ3064 تصريحا، وحلت المشاريع التجارية ثانيا بـ349 تصريحا، والمشاريع التعدينية ثالثا بـ211 تصريحا بيئيا، والمشاريع الزراعية رابعا بـ156 تصريحا بيئيا، ومشاريع بنية تحتية ونقل خامسا بـ158 تصريحا بيئيا، فيما حلت المشاريع الترفيهية، والسكنية، وإدارة نفايات الاسبستوس، والسياحية أقل المشاريع تراخيص وتصاريح بيئية بتصريح وحيد لكل منها، تليها مشاريع خدمات البيئة البحرية، والتقنيات البيئية، وإدارة النفايات الطبية بتصريحين اثنين.

26 حادث تلوث بحري

30 مليونا غرامات مخالفات بيئية

33.815 زيارة تفتيشية

9.212 مخالفة بيئية

4206 تصاريح بيئية