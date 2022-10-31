حلول لمعالجة النقاط السوداء بطرق نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة التنفيذية للجنة السلامة المرورية بمنطقة نجران أمس، اجتماعها الدوري برئاسة وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور ملفي العتيبي، وحضور مديري الإدارات الحكومية المعنية، وذلك بمقر الإمارة. واستعرضت اللجنة المواقع التي طرحتها لجنة السلامة المرورية، والحلول العاجلة لمعالجة النقاط السوداء في الطرق، وأهمية توفير جميع متطلبات السلامة على الطرق بالمنطقة. وأكد العتيبي أهمية وضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، التي تعنى بالحركة المرورية، خاصة في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية. وأكد العتيبي أهمية وضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، التي تعنى بالحركة المرورية، خاصة في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية.

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