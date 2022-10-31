معرض توعوي عن الأمن السيبراني بجامعة الطائف

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ويتكون المعرض من 4 أجنحة تفاعلية متنوعة؛ لإثراء تجربة الزوار ورفع مستوى الوعي الأمني على سرية المعلومات الحساسة، وبناء ثقافة سيبرانية عالية، واستعراض أساليب المخترقين المتجددة، والاطلاع على محاكاة الهجمات السيبرانية، إضافة إلى أجنحة عدة تخصصت في التوعية العامة والاستشارات السيبرانية والتوعية السيبرانية للأطفال وأولياء الأمور واختبار الثقافة السيبرانية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الطائف، ممثلة في إدارة الأمن السيبراني، معرض الأمن السيبراني بأحد المجمعات التجارية بالمحافظة، وذلك بهدف توعية المجتمع بالأمن السيبراني.ويتكون المعرض من 4 أجنحة تفاعلية متنوعة؛ لإثراء تجربة الزوار ورفع مستوى الوعي الأمني على سرية المعلومات الحساسة، وبناء ثقافة سيبرانية عالية، واستعراض أساليب المخترقين المتجددة، والاطلاع على محاكاة الهجمات السيبرانية، إضافة إلى أجنحة عدة تخصصت في التوعية العامة والاستشارات السيبرانية والتوعية السيبرانية للأطفال وأولياء الأمور واختبار الثقافة السيبرانية.

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