شكرا لقرائتكم خبر «صوت السعودية».. 230 مليون مشاهدة و 2.8 مليون تفاعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت مسابقة «صوت السعودية» منذ انطلاقها في 12 أكتوبر، أرقاما تفاعلية ومشاركات واسعة من المواهب المحلية، إذ حققت حتى أمس، 230 مليون مشاهدة و 2.8 مليون تفاعل، ويشارك في المسابقة 20 ألف موهوب يتنافسون على 10 جوائز كبرى.

وأعلنت هيئة الموسيقى إطلاق المسابقة في منصة «تيك توك» بالتعاون مع أنغامي anghami، لتعزيز حضور الموسيقى السعودية في المنصات الاجتماعية.

وستكون الفرص متاحة للفائزين في المسابقة لإنتاج أعمال وانتشارها في «أنغامي»، وكذلك الأداء في الفعاليات الموسيقية المهمة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز حضور الموسيقى السعودية في منصة إجتماعية دولية، واستعراض مهارات وقدرات المواهب الشابة في الموسيقى والغناء، وكذلك الإسهام في إثراء القطاع وتمكين المواهب الموسيقية المحلية خلال نشر أعمالهم.

شاركت هيئة الموسيقى أخيرا في الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة، مقدمة مجموعة من الأغاني الفلكلورية من التراث السعودي الموسيقي الوطني والأغاني الطربية.

عن المسابقة







موجهة للأفراد السعوديين والمقيمين



تستعرض أصالة الفن السعودي



المشاركة خلال منصة تيك توك



المسابقة تتضمن