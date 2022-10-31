«صوت السعودية».. 230 مليون مشاهدة و 2.8 مليون تفاعل

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وأعلنت هيئة الموسيقى إطلاق المسابقة في منصة «تيك توك» بالتعاون مع أنغامي anghami، لتعزيز حضور الموسيقى السعودية في المنصات الاجتماعية.وستكون الفرص متاحة للفائزين في المسابقة لإنتاج أعمال وانتشارها في «أنغامي»، وكذلك الأداء في الفعاليات الموسيقية المهمة.
وتهدف المسابقة إلى تعزيز حضور الموسيقى السعودية في منصة إجتماعية دولية، واستعراض مهارات وقدرات المواهب الشابة في الموسيقى والغناء، وكذلك الإسهام في إثراء القطاع وتمكين المواهب الموسيقية المحلية خلال نشر أعمالهم.
شاركت هيئة الموسيقى أخيرا في الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة، مقدمة مجموعة من الأغاني الفلكلورية من التراث السعودي الموسيقي الوطني والأغاني الطربية.
عن المسابقة
- موجهة للأفراد السعوديين والمقيمين
- تستعرض أصالة الفن السعودي
- المشاركة خلال منصة تيك توك
المسابقة تتضمن
- الغناء
- التلحين
- الإنتاج
- المزج الموسيقي
- العزف على الآلات الموسيقية
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