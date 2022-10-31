استحداث مسارات تعليمية مرنة لتعزيز الصحة النفسية

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وتضمنت المذكرة الأولى إطلاق مبادرة التعليم الالكتروني لتعزيز الصحة النفسية عبر المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني «FutureX»، وذلك من خلال مسارات تعليمية مرنة يخضع المتعلم خلالها للتدريب المكثف بالتعليم الالكتروني لمدة ثلاثة أشهر في منظومة المنصة.كما تمنح المبادرة 1000 فرصة تعليمية تتيح للمتعلمين التعلم في 25 مقررا تعليميا متنوعا، تقدمه أفضل المنصات التعليمية الرائدة عالميا، بهدف إتاحة الوصول إلى تعليم الكتروني موثوق يسهم في تنمية مهارات الفرد الأساسية ومهارات المستقبل، من خلال ربط المزودين والمستفيدين وفق حوكمة تضمن الجودة وتكافؤ الفرص وتحسين خبرة المتعلم.
فيما تهدف المذكرة الثانية إلى تقديم عدد من الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للتعليم الالكتروني منها: التأهيل على استخراج تراخيص التعليم الالكتروني وفقا لمعايير المركز، وإضافة مواد تعليمية في البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح لتعزيز المحتوى الموثوق وإثرائه، إضافة إلى تطوير تقنيات المنصات الالكترونية في التعليم الالكتروني.
مسارات مبادرة تعزيز الصحة النفسية:
- التعامل مع الضغوط.
- التدريب على مهارات الحياة.
- المعافاة والصحة النفسية.
- المساعدة النفسية الأولية.
- الصحة النفسية في بيئة العمل.
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