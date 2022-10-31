فتح باب الترشح لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي، فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الخامسة، التي تعد أول جائزة سنوية تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في المملكة، وتسليط الضوء عليها.

وأكدت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، رئيسة اللجنة العليا للجائزة، الدكتورة إيناس العيسى، في تصريح بهذه المناسبة، على ما تحظى به المرأة السعودية من دعم وتمكين في المملكة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لتكون شريكة في التنمية المستدامة ومسهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030.

وعدت الجائزة منبرا إعلاميا واجتماعيا للإبداع، يسلط الضوء كل عام على نجاحات المرأة السعودية في مختلف المجالات، تقديرا لعطائهن واحتفاء بتميزهن، وتشجيعا لهن على صعود قمم النجاح والإبداع، والإسهام في تنمية هذا الوطن.

يذكر أن الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي، الذي يستمر حتى 15 يناير المقبل، متاح للجهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية، أو عن طريق الأفراد.

وتستقبل أمانة الجائزة طلبات الترشح في فروع الجائزة خلال زيارة الموقع الالكتروني.

6 مجالات تركز عليها الجائزة

- العلوم الصحية وموضوعه: الصحة النفسية

- العلوم الطبيعية وموضوعه: التطبيقات الصيدلانية والمركبات الجديدة

- الدراسات الإنسانية وموضوعه: دراسات علمية في تقنيات اللغات والترجمة

- الأعمال الفنية وموضوعه: أعمال فنية تعزز هوية المملكة عالميا

- الأعمال الاجتماعية وموضوعه: مبادرة اجتماعية في خدمة فئة الطفولة

- المشاريع الاقتصادية وموضوعه: مشاريع ريادية أسهمت في التصميم الداخلي