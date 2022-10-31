شكرا لقرائتكم خبر منح 700 محامية رخصة مزاولة المهنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، على إصدار 700 رخصة محاماة جديدة للمحاميات، ليبلغ إجمالي عددهن 2100 محامية، يعملن في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة العدل أنها وفرت خلال بوابة ناجز Najiz.sa، مجموعة من الخدمات الالكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة.

وأشارت إلى أن الخدمات المتاحة عبر بوابة ناجز للمحامين والمحاميات، تأتي في إطار سعيها إلى دعم المحامين والتيسير على المستفيدين، وتوفير الجهد والوقت عليهم.

خدمات أتاحتها وزارة العدل

