منح 700 محامية رخصة مزاولة المهنة

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وأوضحت وزارة العدل أنها وفرت خلال بوابة ناجز Najiz.sa، مجموعة من الخدمات الالكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة.وأشارت إلى أن الخدمات المتاحة عبر بوابة ناجز للمحامين والمحاميات، تأتي في إطار سعيها إلى دعم المحامين والتيسير على المستفيدين، وتوفير الجهد والوقت عليهم.
خدمات أتاحتها وزارة العدل
- طلب ترخيص محاماة
- طلب تجديد ترخيص محاماة
- قيد محام متدرب جديد، لتمكين المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله
- في سجل قيد المحامين المتدربين، والحصول على شهادة تعريف للمحامي المتدرب الكترونيا
- انتقال محام متدرب إلى آخر عبر بوابة ناجز، لتمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر، والحصول على شهادة تعريف للمحامي المتدرب حديثة والكترونية
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