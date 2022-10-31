استثمار المحتوى الرقمي في تعزيز كفاءة الأطفال

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وبحسب الهيئة العامة للإحصاء والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، فإن نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة تصل إلى 94%، وأن 4 ساعات يومية هي متوسط الوقت الذي يقضيه الطفل في مشاهدة الفيديوهات الترفيهية والألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات التعليمية.وحتى لا يصل الطفل إلى مرحلة الإدمان، ينصح التربويون بالتوعية، مؤكدين أن نوعية استخدام الطفل للإنترنت أكثر أهمية من الوقت الذي يقضيه داخل العالم الرقمي.
أعراض إدمان الطفل للإنترنت
- الشعور بالتذمر والغضب عند تعطل الإنترنت
- قضاء وقت طويل جدا
- الميل إلى العزلة ورفض الاجتماعات
- انعدام ممارسة الأنشطة والهوايات البدنية والحركية
حلول لحماية الطفل
- تشجيع الطفل على ممارسة هواياته
- تحفيزه على ممارسة الرياضة
- تنمية حبه للقراءة
- تعليم لغات جديدة
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