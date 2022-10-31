استثمار المحتوى الرقمي في تعزيز كفاءة الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متابعة الأسرة لاستخدام طفلها للإنترنت وتوجيهه لاكتشاف ذاته وموهبته عبر البحث في المواقع الالكترونية المفيدة، يعززان من كفاءته في استثمار المحتوى الرقمي.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، فإن نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة تصل إلى 94%، وأن 4 ساعات يومية هي متوسط الوقت الذي يقضيه الطفل في مشاهدة الفيديوهات الترفيهية والألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات التعليمية.

وحتى لا يصل الطفل إلى مرحلة الإدمان، ينصح التربويون بالتوعية، مؤكدين أن نوعية استخدام الطفل للإنترنت أكثر أهمية من الوقت الذي يقضيه داخل العالم الرقمي.

أعراض إدمان الطفل للإنترنت







الشعور بالتذمر والغضب عند تعطل الإنترنت



قضاء وقت طويل جدا



الميل إلى العزلة ورفض الاجتماعات



انعدام ممارسة الأنشطة والهوايات البدنية والحركية



حلول لحماية الطفل