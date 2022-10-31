شراكة لتعزيز أنظمة السلامة والإطفاء في بوابة الدرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع شركة نافكو السعودية لأنظمة الإطفاء لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة، التي تخدم مختلف القطاعات المتعلقة بمجال أنظمة السلامة والإطفاء، انطلاقا من أهمية التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والدراسات والبحوث ذات العلاقة، إلى جانب التنسيق للمبادرات التطوعية تجاه مجتمع الدرعية بهدف رفع مستوى الوعي، كعقد ورش عمل تخص أحدث ما تم التوصل إليه في أنظمة السلامة والإطفاء.

ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، ومؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة نافكو السعودية المهندس خالد الخطيب، وتشمل التعاون في مجالات: تبادل الخبرات والمعرفة التدريب والتطوير والبرامج التطوعية والخدمة المجتمعية.

وأكد إنزيريلو أن الهيئة تولي قطاع السلامة بشكل عام أهمية قصوى في جميع مشاريعها التطويرية، بما يتوافق مع أدق المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وذلك اعتمادا على أعلى الخبرات والكفاءات المتخصصة، مبينا أن التعاون يندرج ضمن هذا المسار، حيث يدعم سعي الهيئة إلى تعزيز مستويات التعامل مع الحالات الطارئة وزيادة الوعي فيما يتعلق بالسلامة من الحرائق.

من جهته أعرب الخطيب عن اعتزاز شركة نافكو بإبرام مذكرة التفاهم مع الهيئة، مشيرا إلى أنها تتضمن الاستفادة من خبرة الشركة في تقنيات البحث والتطوير والحلول المبتكرة في حماية الأشخاص والممتلكات، إلى جانب التعاون في مجال التدريب والتأهيل وفق آليات وأنظمة «نافكو»، لزيادة قدرات ومهارات موظفي إدارة الاستجابة في الهيئة لحالات الطوارئ، ومن ذلك التدريب للحصول على الاعتماد والشهادة من مجلس المحترفين.