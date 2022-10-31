مشاركة 30 دولة بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

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وأوضح المشرف على المعرض والسوق المصاحب للمهرجان محسن الغمام، أن مشاركة هذه الدول خلال المعرض المصاحب للمهرجان تأتي لما يمثله المهرجان من ثقل وأهمية كبيرة من جوانب عدة: كالحضور اللافت من صناع القرار في هذا المجال، والمؤسسات الإعلامية، مما يمكنها من اغتنام فرص التسويق لمنتجاتها وتبادل الخبرات.وأشار المشرف على المعرض والسوق المصاحب للمهرجان إلى أن الدورة الـ22 من مسيرة المهرجان تشكل منصة معرفية وثقافية لتبادل الأفكار والتجارب، ومشاركة المعرفة وقصص النجاح الملهمة، ونقلها إلى إعلاميي المستقبل خلال ما يتضمنه من فعاليات مصاحبة، وورش وندوات متخصصة في المجال.
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