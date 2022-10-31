شكرا لقرائتكم خبر نقص أطباء الأطفال وراء تأخر رفع عمر فحص المرضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت دراسة حديثة خلال العام الحالي لباحثين سعوديين متخصصين في طب الأطفال بعنوان «ممارسة طب الأطفال العام بالسعودية بين الوضع الحالي والتحديات والفرص»، إلى أن عدم كفاية أطفاء الأطفال في المملكة وراء تأخر رفع عمر فحص المرضى من 14 عاما إلى 18 عاما أسوة بما تعمل به في أغلب الدول، مشيرة إلى أهمية زيادة عدد أطباء الأطفال في مراكز الرعاية الأولية لتقليل الضغط على أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وأوضح المشرف على الدراسة استشاري طب الأطفال والمحاضر بكلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور يوسف الناصر لـ»مكة» أن الدراسة خلصت لتوصيات مهمة منها ضرورة رفع عمر فحص المرضى من قبل طبيب الأطفال في المستشفيات. وأن عدم كفاية أطباء الأطفال في المملكة قد تكون مانعا من تطبيق ذلك حاليا. وبين أن الدراسة أوصت أيضا بأهمية أن تكون مراجعة حديث الولادة لطبيب الأطفال بعد أيام من الولادة وبعد أقصى خلال الأسبوعين الأولين من الولادة، وليس بعد شهرين كما هو حاصل حاليا وهذا قد يكون السبب وراء مشاكل الرضاعة الطبيعية واللجوء للحليب الصناعي والصفار والنوم غيرالآمن للرضيع.

واستخدم البحث طريقة جديدة ومبتكرة استنبطت من البحوث الاجتماعية والتي تعتمد على المقابلات الشخصية والأسئلة المفتوحة للسماح للمشاركين للتعبير عن آرائهم دون تدخل الباحث. ميزة هذه الطريقة بالبحث أنها لا تتطلب وجود نظرية معينة بل يلتزم الباحثون بالحياد للخروج بنتائج ملموسة وواقعية. أيضا هذه الطريقة المعتمدة على المقابلة الشخصية قد تخرج بنتائج لم تكن بالحسبان مما يساعد لتخطيط أفضل للموضوع المدرج بالبحث.

تستخدم هذه الطريقة عادة في موضوعات البحث الجديدة التي لم يسبق التطرق لها ولا توجد أدلة علمية كافية لتشكيل نظرية معينة حولها.

وهذا ينطبق على الدراسة موضوع البحث، حيث لم يسبق بحث وضع طب الأطفال العام سابقا في السعودية أو بالمنطقة مما يساعد في تطويره ويسهم في رسم خريطة التعليم الطبي وإعادة تشكيل بعض الأمور لمواكبة التطور وخطة التحول الوطني القادمة.

‏ عن الدراسة







أجريت بين مايو 2021 ويوليو 2022



كانت بجهد وتمويل شخصي من الباحثين تحت مظلة لجنة أخلاقيات البحث بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض وبقيادة باحثين من جامعة الملك سعود بالرياض ومدينة الملك فهد الطبية



‏تعاون بحثي بين ثلاثة أطباء



د. الهنوف العبدلي (طبيبة زمالة ببرنامج زمالة طب الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية)



د. سوسن البطاطي المشرفة على برنامج الزمالة لطب الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية



بمشاركة طالبة طب متميزة وطبيبة أطفال المستقبل رهف البشري



‏البحث نشر بمجلة عالمية متميزة وذات جودة عالية وتسمى BMC Pediatrics



نتائج خلص إليها البحث: