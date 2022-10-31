نقص أطباء الأطفال وراء تأخر رفع عمر فحص المرضى

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وأوضح المشرف على الدراسة استشاري طب الأطفال والمحاضر بكلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور يوسف الناصر لـ»مكة» أن الدراسة خلصت لتوصيات مهمة منها ضرورة رفع عمر فحص المرضى من قبل طبيب الأطفال في المستشفيات. وأن عدم كفاية أطباء الأطفال في المملكة قد تكون مانعا من تطبيق ذلك حاليا. وبين أن الدراسة أوصت أيضا بأهمية أن تكون مراجعة حديث الولادة لطبيب الأطفال بعد أيام من الولادة وبعد أقصى خلال الأسبوعين الأولين من الولادة، وليس بعد شهرين كما هو حاصل حاليا وهذا قد يكون السبب وراء مشاكل الرضاعة الطبيعية واللجوء للحليب الصناعي والصفار والنوم غيرالآمن للرضيع.واستخدم البحث طريقة جديدة ومبتكرة استنبطت من البحوث الاجتماعية والتي تعتمد على المقابلات الشخصية والأسئلة المفتوحة للسماح للمشاركين للتعبير عن آرائهم دون تدخل الباحث. ميزة هذه الطريقة بالبحث أنها لا تتطلب وجود نظرية معينة بل يلتزم الباحثون بالحياد للخروج بنتائج ملموسة وواقعية. أيضا هذه الطريقة المعتمدة على المقابلة الشخصية قد تخرج بنتائج لم تكن بالحسبان مما يساعد لتخطيط أفضل للموضوع المدرج بالبحث.
تستخدم هذه الطريقة عادة في موضوعات البحث الجديدة التي لم يسبق التطرق لها ولا توجد أدلة علمية كافية لتشكيل نظرية معينة حولها.
وهذا ينطبق على الدراسة موضوع البحث، حيث لم يسبق بحث وضع طب الأطفال العام سابقا في السعودية أو بالمنطقة مما يساعد في تطويره ويسهم في رسم خريطة التعليم الطبي وإعادة تشكيل بعض الأمور لمواكبة التطور وخطة التحول الوطني القادمة.
عن الدراسة
- أجريت بين مايو 2021 ويوليو 2022
- كانت بجهد وتمويل شخصي من الباحثين تحت مظلة لجنة أخلاقيات البحث بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض وبقيادة باحثين من جامعة الملك سعود بالرياض ومدينة الملك فهد الطبية
- تعاون بحثي بين ثلاثة أطباء
- د. الهنوف العبدلي (طبيبة زمالة ببرنامج زمالة طب الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية)
- د. سوسن البطاطي المشرفة على برنامج الزمالة لطب الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية
- بمشاركة طالبة طب متميزة وطبيبة أطفال المستقبل رهف البشري
- البحث نشر بمجلة عالمية متميزة وذات جودة عالية وتسمى BMC Pediatrics
نتائج خلص إليها البحث:
- رضا أطباء الأطفال عن تخصصهم بشكل كبير ورغبتهم بدعوة أطباء الزمالة للانضمام له.
- نظرة سلبية من أطباء الزمالة لطب الأطفال العام مما سيؤثر على مستقبل طب الأطفال وجودة الرعاية الأولية.
- طب الأطفال العام له دور كبير بالرعاية الأولية وينبغي إيجاد أطباء أطفال خارج المستشفيات لتقليل الضغط على غرف الطوارئ.
- يحتاج أطباء الأطفال العاملين للتدريب للتعامل مع مشاكل السلوك و التأخر الوظيفي.
- تكثيف التدريب خلال فترة الزمالة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
- طالب أطباء الأطفال برفع سقف عمر طب الأطفال من عمر 14سنة إلى 18سنة مما سيضمن جودة أفضل لصحة المراهقين.
- التركيز على البحوث العلمية التي تعتمد على المقابلات الشخصية الباحثة عن جودة المعلومة.
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