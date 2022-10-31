الشورى يطالب بإنشاء منصة لتطوير المهن التعليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى أمس، المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بعقد شراكات استراتيجية مع الجامعات السعودية، بما يمكنه من الاستفادة من مراكز التدريب المتخصصة وكليات التربية.

كما أكد المجلس في قراره دعم ميزانية المعهد، بما يمكنه من القيام بمهامه واختصاصاته الموكلة إليه، داعيا المعهد في الوقت نفسه إلى الإسراع في إنشاء منصة للتطوير المهني التعليمي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما دعا المعهد إلى الإسراع في استكمال اللوائح والضوابط والمعايير المتعلقة بالتطوير المهني وفقا لاختصاصاته.

وفي قرار آخر صوّت المجلس خلال جلسته بالموافقة على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وطالب المجلس البنك بتطوير سياسات وآليات تقديم خدمات التمويل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن التكامل والمواءمة مع برامج التمويل والائتمان التي تقدمها البنوك والصناديق الحكومية الأخرى، داعيا البنك في الوقت نفسه إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء حوكمة العمل على الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ لضمان تقديم الحلول للخدمات المالية لتمويل الصادرات.

وأكد المجلس في قراره على البنك أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن تحقيق الآثار الإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية)، في تقديم خدمات التمويل والتأمين للمستفيدين، والتعاون مع البنوك السعودية لتعزيز دورها في دعم المصدرين السعوديين.

كما وافق على قيام البنك بالتنسيق مع البنوك والصناديق التنموية؛ لإعداد دراسة شاملة لتطوير فرص التمويل والائتمان للصادرات الممكن تقديمها من مؤسسات تمويلية محلية وإقليمية ودولية، وآليات تفعيل تلك الفرص.

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