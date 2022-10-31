شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 20 منشأة مخالفة بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 20 منشأة في منطقة التشاليح بغرب الدمام؛ وذلك لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة. جاء ذلك خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الأمنية على منطقة التشاليح؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية الواجب توفرها في المناطق الاستثمارية. ولفتت الانتباه إلى أنها تعمل مع الجهات المختصة لضبط ورصد جميع المخالفات، مؤكدة عدم تهاونها مع المخالفين، واستمرار الجولات الميدانية بهدف تصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة. كما شددت على ضرورة التزام وتقيد أصحاب المحال بالأنشطة المخصصة لهم والمسموح بمزاولتها، تفاديا للوقوع في المخالفة والجزاءات والغرامات البلدية. أبرز المخالفات





استخدام الموقع لسكن العمالة



تكدس السيارات أمام المنشآت.



التعدي على الأرصفة والطرقات العامة



عدم وجود لوحة أو بيانات المستثمر ورقم العقد



مخالفة النشاط



كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 20 منشأة مخالفة بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.