شكرا لقرائتكم خبر 55 % من السعوديين لا يهتمون بادخار الأموال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم أن الادخار هو اختيار الأسرة لحياة كريمة في المستقبل، إلا أن إحصائية نشرها مجلس شؤون الأسرة أظهرت أن 55% من السعوديين لا يدخرون الأموال، مؤكدا أن رفع معدل الادخار من 6% إلى 10% يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية 2030 لنمط الحياة. وحدد المجلس 5 أسباب للادخار هي: الأمور الطارئة والزواج وتأمين السكن، والاستثمار وتنمية الأصول المالية، والسفر. ويعد مفهوم الادخار من الأشياء الأساسية والتي لها دور كبير في حياة الأشخاص، وهو الذي يساعد على أن يعيش الإنسان حياة كريمة؛ لذا يجب على جميع الأشخاص أن يختاروا عددا من الطرق الصحيحة التي تساعدهم في الادخار، وهذا نقدمه لكم في السطور القادمة؛ لأن الادخار هو من الأشياء المهمة التي لا بد من القيام في الحياة حتى يوفر الشخص عددا من الأموال التي يستغلها في عدد من الأوقات. وأهمية الادخار ليست في كونه طريقة لتكديس المال بشكل جشع كما يفسره البعض بل في كونه نظاما لتقليل صدمات الحياة وتحسين جودة معيشتنا ومعيشة أسرنا. أسباب تدفع السعوديين للادخار 58 % الأمور الطارئة 34.8 % الزواج 26.7 % تأمين السكن 17 % الاستثمار وتنمية الأصول المالية 6 % السفر أهمية الادخار





الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار



الحرية المالية لفترة أطول دون ضغوطات



الاستثمار وتنمية الأصول المالية للأسرة



الحصول على رافد مادي بعد التقاعد



وجود محفظة مالية عند وقوع الأزمات



إنعاش الموارد الاقتصادية من حالة الركود



كانت هذه تفاصيل خبر 55 % من السعوديين لا يهتمون بادخار الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.