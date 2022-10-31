محمد عبد اللطيف يقتنص ذهبية المصارعة وزن 70 كجم بالألعاب السعودية

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حقق لاعب نادي الاتفاق محمد عبداللطيف الميدالية الذهبية فى لعبة المصارعة وزن 70 كيلو جرام فى إطار منافسات دورة الألعاب السعودية 2022. وكان لاعب نادي الوحدة ريان هوساوي تمكن في وقت سابق من حصد الميدالية الذهبية فى منافسات وزن 60 كيلو جرام. يشار إلى أن دورة الألعاب السعودية تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.

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