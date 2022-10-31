ريان هوساوي يحصد ذهبية المصارعة وزن 60 كجم.. والجيزاني يفوز بالفضية

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تمكن لاعب نادي الوحدة ريان هوساوي، من حصد الميدالية الذهبية فى لعبة المصارعة وزن 60 كيلو جرام في إطار منافسات دورة الألعاب السعودية 2022.
وجاء لاعب النصر مشعل الجيزاني، في المركز الثاني، ولاعب الوحدة منذر جندو، في المركز الثالث، ولاعب الاتفاق فيصل الدوسري في المركز الثالث أيضًا.
يشار إلى أن دورة الألعاب السعودية تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.
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Source akhbaar24
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