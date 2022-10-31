البوعينين لـ”أخبار 24″: الميزانية حققت أرقاماً جيدة رغم الظروف العالمية والمتغيرات الاقتصادية

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أكد الاقتصادي عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ”أخبار 24” أن الميزانية السعودية ما زالت تحقق أرقاماً جيدة برغم الظروف العالمية والمتغيرات الاقتصادية.

ولفت البوعينين إلى أنه للربع الثالث على التوالي تحقق الميزانية فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال؛ بما يعزز الفائض بنهاية العام الحالي.

وأوضح أن للإيرادات النفطية التأثير الأكبر على الميزانية، التي استفادت من أسعار النفط المرتفعة، مؤكداً أن الإيرادات غير النفطية كانت جيدة أيضاً حيث بلغت 72 مليار ريال؛ أي ما يعادل 23.8% من الإيرادات الكلية.

وأضاف أن نسبة الإيرادات غير النفطية قد تكون أقل من المأمول، إلا أن العبرة في الأرقام التي ستتحقق بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وهي تحديات تعمل الحكومة على مواجهتها بحكمة خاصة في الجوانب المالية.

وأشار إلى الإنفاق التوسعي الذي التزمت به الحكومة لاستكمال برامج الرؤية والتنمية، وتحفيز الاقتصاد لتعزيز النمو.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت اليوم (الإثنين)، التقرير الربعي الثالث للميزانية لعام 2022، إذ بلغت الإيرادات في الربع الثالث 2022 نحو 301.8 مليار والمصروفات 287.7 مليار ريال والفائض 14.1 مليار.



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Source akhbaar24

