على رأسهم “سعيود”.. الطائي يقترب من تجديد عقود 9 لاعبين

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اقتربت إدارة نادي الطائي من تجديد عقود عدد من اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم، سيدخلون يناير المقبل الفترة الحرة، التي تجيز لهم التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديهم الأصلي.
ويخطط الطائي للحفاظ على نجوم الفريق خلال المرحلة المقبلة عبر الإبقاء على اللاعبين الموجودين حاليًّا.
وتستهدف إدارة نادي الطائي تجديد عقود 9 لاعبين ، ومقدمتهم الزيمبابوي ناوليدج موسونا، قائد وهدَّاف الفريق، والجزائري أمير سعيود، والكاميروني كولينز فاي، والبرازيلي دينير جوميز، إضافة إلى المحليين فهد الجهني، عبد الوهاب جعفر، محمد حرزان، حسن الحبيري، وعبد العزيز مجرشي.
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Source akhbaar24
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