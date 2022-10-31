شرطة محافظة المخواة بالباحة تقبض على مواطن لنقله في مركبته (7) مخالفين لنظام أمن الحدود

︎

.



قبض مركز الضبط الأمني بناوان التابع لشرطة محافظة المخواة بمنطقة الباحة على مواطن لنقله في مركبته (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيل المخالفون لجهة الاختصاص، ثم نُقِلوا إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

