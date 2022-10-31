حساب المواطن: شهادة الميلاد غير مطلوبة من المستفيد وليست بديلا عن عقد الإيجار

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كشف حساب المواطن برنامج الدعم الحكومي، أن شهادة الميلاد ليست شرطا أساسيًا من ضمن المستندات المطلوبة من المستفيد، مؤكدًا أنها لا تعد بديل عن عقد الإيجار.

شهادة الميلاد غير مطلوبة

وآجاب الحساب الرسمي لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” عن التساؤلات المنتشرة بخصوص هذا الأمر، موضحًا أن شهادة الميلاد ليست من الأوراق المطلوبة، وفي حال استخدام المستفيد فرد فيجب إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم الطلب.

مستندات اثبات الاستقلالية

أوضح برنامج حساب المواطن، أن

المطلوبة تتمثل في (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- حكومي- خاص).

وفي سياق متصل، أكد برنامج “حساب المواطن” أن مكافآت الطلاب تعتبر ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها.

المكافآت الجامعية تعتبر ضمن الدخل ويجب الإفصاح عنها

وشدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن مختلف أنواع الدخل، ومنها المكافآت الجامعية، وشرح الطريقة التي من خلالها يتم إدراج المعلومات حول مصادر الدخل على موقع البرنامج.

طريقة إدراج معلومات الدخل:

– يجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب” من خلال أيقونة “الإفصاح عن الدخل”.– ثم الضغط على “إضافة دخل”.– ثم الإفصاح عن المكافأة الجامعية، وذلك باختيار نوع الدخل “غير ذلك”.– ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

شروط الاستحقاق في حساب المواطن:

– أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.– أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.– يشترط كذلك عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.– ويشترط أيضاً توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.ووفقا للبرنامج فتعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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Source almnatiq

