أمير الشمالية يدشن 65 مشروعا بلديا وخدميا في المنطقة

دشّن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، 65 مشروعًا بلدياً وخدميًا لمنظومة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بتكلفة بلغت 678 مليون ريال، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وحث أمير المنطقة القائمين على هذه المشاريع على توفير الجودة والإتقان في هذه المشاريع حتى يتم تنفيذها على الوجه الأكمل، والحرص على استدامة المشاريع التي تُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع دوام التوفيق.

وتضمنت المشروعات المدشنة الصيانة والأنسنة، ومشروعات الطرق والمباني وتصريف السيول في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وتنفيذ وحدات سكنية للإسكان التنموي في محافظتي رفحاء وطريف، انطلاقاً من أهداف رؤية المملكة 2030 التي تشمل الارتقاء بالخدمات المقدمة في جميع المناطق وتحسين المشهد الحضري.

ولدى وصول أمير الحدود الشمالية لمقر الاحتفال في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بمدينة عرعر، تجوّل في معرض المشاريع البلدية والخدمية، بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، وألقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل كلمة قال فيها: "نعمل في القطاع البلدي على عدة مسارات سواء في مجال التشوه البصري التي توليه حكومتنا جُلّ اهتمامها في سبيل الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية بتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، كذلك في مجال التنمية سواء التنمية العمرانية أو تنمية الاستثمارات أو تنمية وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف للارتقاء بالخدمات البلدية في المدن لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة".

وأضاف: "اليوم نرسم خطوة جديدة تسير بنا نحو أفق التميز والنجاح بمشاريع نطمح بأن تكون داعمة لرؤية المملكة 2030 الطموحة، وتستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين ونبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه ولتضيف تميز على تميز منطقة الحدود الشمالية".

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المشاريع البلدية والخدمية والإسكانية المدشنة في المنطقة، ثم تسلم أمير الحدود الشمالية وسمو نائبة هدايا تذكارية من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.