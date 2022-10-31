هل يحق للأسرة اختيار العائل خلال الاستفادة من الضمان المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يحق للأسرة اختيار العائل الذين يندرجون تحت مسؤوليته ونفقته خلال الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة أن اختيار العائل الذي ُتقيم معه بشكل دائم في مسكن واحد هو شرط أساسي للاستفادة من معاش الضمان على أن تتم بعد ذلك إضافة جميع التابعين.