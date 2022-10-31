الفيصل يكرم مدير إدارة دوريات الأمن بجدة

كرّم مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العميد بندر الشريف، نظير الجهود الأمنية خلال الفترة الماضية. وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لدوريات الأمن في محافظة جدة على الجهود الأمنية المبذولة في حفظ الأمن وحماية الممتلكات وتعقب المخالفين للأنظمة والقبض عليهم.

من جهته، عبّر العميد الشريف، عن شكره وعرفانه لأمير منطقة مكة المكرمة نظير التوجيهات والمتابعة، لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن ودعم وتحفيز منسوبي دوريات الأمن بجدة.