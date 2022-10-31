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موافقة وزير العدل على منح 700 محامية رخصة مزاولة المهنة

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صدرت موافقة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على إصدار 700 رخصة محاماة جديدة للمحاميات، ليبلغ إجمالي عددهن 2100 محامية يعملن في مختلف مناطق المملكة.ناجز

وأوضحت وزارة العدل أنها وفرت من خلال بوابة ناجز مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات المتاحة عبر بوابة ناجز للمحامين والمحاميات تأتي في إطار سعيها لدعم المحامين والتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم.

وأتاحت الوزارة خدمة "طلب ترخيص محاماة"، و"طلب تجديد ترخيص محاماة"، وخدمة "قيد محام متدرب جديد"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" إلكترونياً.

وتوفر بوابة ناجز خدمة "انتقال محام متدرب إلى آخر"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" حديثة وإلكترونية.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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