موافقة وزير العدل على منح 700 محامية رخصة مزاولة المهنة

وأوضحت وزارة العدل أنها وفرت من خلال بوابة ناجز مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة.
وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات المتاحة عبر بوابة ناجز للمحامين والمحاميات تأتي في إطار سعيها لدعم المحامين والتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم.
وأتاحت الوزارة خدمة "طلب ترخيص محاماة"، و"طلب تجديد ترخيص محاماة"، وخدمة "قيد محام متدرب جديد"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" إلكترونياً.
وتوفر بوابة ناجز خدمة "انتقال محام متدرب إلى آخر"، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على "شهادة تعريف للمحامي المتدرب" حديثة وإلكترونية.
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