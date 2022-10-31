شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يستدعي نجم اتحاد جدة لمعسكر المنتخب السعودي في أبوظبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استدعاء نجم فريق اتحاد جدة، للمعسكر المقام حاليًا في أبوظبي.



السعودية تواصل الاستعداد في أبوظبي قبل المونديال

ويواصل الأخضر السعودي معسكره في أبوظبي بالإمارات، ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس العالم في قطر بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب الأخضر السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

هوساوي يدعم قائمة الأخضر السعودي في أبوظبي

واستدعى رينارد، اللاعب زكريا هوساوي لاعب اتحاد جدة، للانضمام لمعسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في أبوظبي بالإمارات.



السعودية تتعادل ضد هندوراس وديًا وتواجه آيسلندا وبنما



وكان الأخضر تعادل أمس الأحد مع هندوراس سلبيًا دون أهداف، في المباراة الودية الثالثة استعدادًا لبطولة كأس العالم.

كما خاض المنتخب السعودي وديتين ضد منتخب مقدونيا الشمالية وفاز بها بهدف دون رد، ثم تعادل أمام ألبانيا بهدف لكل منتخب في الودية الثانية.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر مواجهتين وديتين في هذه المرحلة أمام منتخبي آيسلندا وبنما قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في المونديال.