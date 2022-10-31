شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقرر تجديد عقد ثنائي الفريق خوفًا من الرحيل المجاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قررت تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، واستمرارهم بين صفوف العالمي.

النصر يحاول تجديد عقد الصليهم والبخاري

وأشارت التقارير، إلى أن إدارة نادي النصر السعودي تسعى لتجديد عقد كل من عبدالمجيد الصليهم وأمين بخاري حارس مرمى الفريق قبل دخولهما الفترة الحرة، حيث يتبقى في عقدهما 6 أشهر خلال يناير المقبل.

وتابعت: "إدارة النصر ترغب في تجديد عقد لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم، وحارس المرمى أمين بخاري بتوصية من المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، الذي يرغب في الحفاظ على كل نجومه".

النصر يقترب من تجديد عقد الثنائي 3 مواسم

وأضافت: "العالمي اقترب من إتمام الاتفاق مع عبد المجيد الصليهم للتوقيع معه لمدة 3 مواسم، بنفس المزايا المالية في عقده الحالي. ومن المرجح أن يتم الإعلان عن هذه الخطوة رسميا قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية".

واختتمت: "إدارة مسلي آل معمر تنتظر عودة الحارس أمين بخاري المشارك مع منتخب السعودية في معسكر الإعداد الجاري في أبوظبي استعدادا لنهائيات مونديال قطر 2022، لفتح باب المفاوضات معه من أجل تمديد عقده أيضا لمدة 3 مواسم".