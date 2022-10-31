شكرا لقرائتكم الثريا تزين سماء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال خبير الطقس والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذه الأيام، يتم البدء في مشاهدة نجم الثريا طوال الليل حتى نهاية الشتاء.

أشهر النجوم

وأضاف الزعاق خلال فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أن الثريا من أشهر وأجمل نجوم السماء لدى العرب، ومن شدة حبهم له أسموه “الثريا”.

ولفت إلى أن الثريا هو الجرم السماوي الأوحد الذي يُطلق عليه “النجم”، وعن طريقه يعرف العرب بداية وشدة ونهاية مواسم الحر والبرد.

عنقود نجمي

وتابع أن أول مطر الوسم فيه يسمى بـ”الثروي” نسبة للثريا، والعرب أسموها بذلك، لعلو مكانها وثراء نجومها؛ فهي عنقود نجمي يحتوي على 250 نجمًا، منها 7 تشاهد بالعين المجردة.

وأكد أن العرب رسموا الثريا على صفحة السماء في هيئة فتاة رائعة الجمال، ومن الأساطير أن الدبران تقدم لخطبتها وأرسل القمر وسيطًا له، لكن الثريا رفضت في آخر الأمر.

وكان الزعاق أوضح في وقت سابق أن للثريا رمزيات عدة عند العرب؛ مثل: “الجمال” فهي أحسن نجم في السماء، والثريا في الأرض “زينة النساء”، وكذلك تعبر عن “العزة”.