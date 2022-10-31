شكرا لقرائتكم 14مليار ريال فائض الربع الثالث للميزانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة المالية أن إيرادات الربع الثالث للعام الجاري 2022 تجاوزت 301 مليار ريال، فيما تجاوزت المصروفات للربع الثالث من العام الجاري 287 مليار ريال.

وبحسب التقرير الربعي الثالث للميزانية لعام 2022، فقد حققت الميزانية السعودية فائضًا قدره 14 مليار ريال في الربع الثالث.

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات النفطية بلغت 229 مليار ريال بزيادة قدرها 55 % فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 72.8 مليار ريال متراجعة بنسبة 24 %.