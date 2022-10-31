شكرا لقرائتكم المرور لقائدي الدراجات: ارتداء الخوذة إلزامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شددت الإدارة العامة للمرور، على ارتداء خوذة رأس مطابقة لما ورد بالنظام قبل قيادة الدراجة الآلية.

وقالت الإدارة في فيديو جراف صادر عنها على حسابها بموقع “تويتر”، “قبل قيادة دراجتك الآلية؛ تأكد من ارتدائك خوذة رأس مطابقة لما ورد في نظام المرور”.

مواصفات ارتداء الخوذة

وأوضحت كيفية ارتداء الخوذة بطريقة صحيحة ومحكمة، وذلك بأن لا تكون حاجبة الرؤية أثناء القيادة، ويكون تصميمها متوافقًا مع متطلبات السلامة.

مخالفة مرورية

وكانت الإدارة العامة للمرور طالبت في وقت سابق، بضرورة عدم إهمال ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية، وذلك لسلامة قائدها.

وأشارت إلى أن قيمة الغرامة المالية لمخالفة عدم ارتداء الخوذة تتراوح ما بين ألف وألفي ريال.