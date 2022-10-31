شكرا لقرائتكم الضمان يعفي من رسوم اختبار القدرات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الضمان الاجتماعي يُعفي فقط المتقدمين لاختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي فقط.

جاء ذلك خلال رد الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع للهيئة بموقع “تويتر”، على سؤال أحد المغردين قال فيه “أنا من مستفيدي الضمان وأريد أن أختبر STEP فهل هناك إعفاء من رسوم الاختبار أم لا؟ موضحة أن المستفيدين فقط هم المتقدمون لاختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي فقط.

فرص الاختبار

وفي وقت سابق، قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إن هناك 5 فرص لاختبار القدرات العامة للمستفيدين، و4 فرص لاختبار التحصيل الدراسي.

وأوضحت أن للمستفيد خمس فرص لاختبار القدرات العامة، وأربع فرص لاختبار التحصيل الدراسي، كما تتجدد فرصة إضافية بعد مرور ثلاث سنوات من أول اختبار.

رسوم السداد

وأكدت الهيئة أن الرسوم الواجب سدادها في حالة الرغبة في تغيير موعد الاختبارات الرقمية والورقية بالمركز الوطني للقياس.

وأوضحت أنه يتطلب دفع مقابل مالي بقيمة 50 ريالًا في حالة تعديل مواعيد الاختبارات الورقية، على أن يتم التعديل خلال بدء فترة التسجيل المتأخر.

ولفتت هيئة تقويم التعليم إلى أنه لا يتطلب سداد أي رسوم إضافية في حالة تعديل مواعيد الاختبارات الرقمية، حيث لا توجد فترة متأخرة للتسجيل.