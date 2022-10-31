شكرا لقرائتكم الموارد البشرية: 48 ساعة عمل أسبوعيًا بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الكاتبة الدكتورة خلود الغامدي، أن إجازة اليومين سبب عزوف شريحة عريضة من الشباب عن العمل في القطاع الخاص داعية إلى منح موظفي القطاع الخاص يومين إجازة أسوة بموظفي القطاع الحكومي.

الموظف يستحق

وقالت الغامدي في رسالة وجهتها إلى حساب وزارة الموارد البشرية عبر تويتر: الموظف يستحق يكون عنده إجازة أسبوعية مدتها يومان، لكن للأسف بعض شركات القطاع الخاص ما تراعي موظفيها ولا حاجاتهم ولا تعبهم.

ولفتت إلى أن هذا يعد واحدًا من أسباب عدم رغبة الباحثين عن عمل العمل في القطاع الخاص، وعامل مؤثر في زيادة أعداد البطالة بحسب قولها.

مقابلات وظيفية

وتابعت الغامدي أنها أجرت لعدة أشخاص مقابلات وظيفية كثيرة؛ وكان أول عائق هو دوام يوم السبت.” تقريبًا من 10 أشخاص 6 رفضوا العرض الوظيفي بسبب دوام يوم السبت”. وفق تأكيدها.

رد الموارد البشرية

وردت وزارة الموارد البشرية برابط حول ساعات العمل الفعلية التي يجب على الموظف القيام بها خلال الأسبوع.

وبحسب موقع الثقافة العمالية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع.

كما تنظم ساعات العمل وفترات الراحة وردت وزارة الموارد البشرية برابط حول ساعات العمل الفعلية التي يجب على الموظف القيام بها خلال الأسبوع.

وبحسب موقع الثقافة العمالية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع.