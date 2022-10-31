شكرا لقرائتكم جدارات تواصل طلبات وظائف حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تواصل منصة جدارات استقبال طلبات شغل وظائف حرس الحدود التي تم الإعلان عنها في وقت لاحق وتشمل 13 وظيفة على المرتبة السادسة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

وظائف حرس الحدود

وتشمل الوظائف المتاحة خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) فيما تكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية مع العلم أن الوظائف المتاحة للرجال فقط، وفق الشروط التالية:

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

يشترط أن يكون سبق له / لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

يبدأ التقديم من يوم الأحد الماضي الموافق 1444/4/5هـ عبر منظومة جدارات ويستمر حتى الخميس الموافق 1444/4/9هـ.

منصة جدارات

وتعمل المنصة التي يشغلها ويشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خلال مرحلة الإطلاق التجريبية، على دمج بيانات طالبي العمل وأصحاب الأعمال المسجلين في منصتي “طاقات” و”جدارة“، وتحويلهم للمنصة الجديدة.

وستتيح لهم المنصة الاطلاع على فرص العمل في القطاعين العام والخاص، والتقديم عليها، دون أن تتأثر بياناتهم أو مزاياهم السابقة.