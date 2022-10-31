شكرا لقرائتكم استمرار العملية التعليمية لطلاب الأحياء المطورة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، يرافقه عددٌ من مسؤولي الوزارة ومديري التعليم بالمنطقة.

خدمة الحرمين

وهنأ سموه، البنيان بمناسبة تعيينه وزيراً للتعليم، مشيراً إلى أن هذه البلاد خصّها الله باحتضان المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميّز إنسانها بخاصية عظيمة تتمثّل في خدمة البقعتين المقدستين وقاصديهما، مبيناً أنه من هذا المنطلق يحمل الإنسان السعودي أمانة عظيمة، وعلى عاتقه تقديم رسالة سامية، ولأجل ذلك لا بد من أن يكون أنموذجاً يحتذى به.

مشاريع التعليم

ونوّه بالدور الكبير المناط بوزارة التعليم في تعزيز هذه المفاهيم، وتكريس جوانبها لدى أبناء هذه البلاد؛ ليكونوا قدوة في مختلف الجوانب.

من جانبه أوضح وزير التعليم أن مشاريع التعليم في المنطقة تسير وفق الخطط الموضوعة لها, مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات في محافظة جدة – التي تشهد إزالة الأحياء العشوائية -، مشيراً إلى أن الوزارة أكملت 35 مشروعاً تعليمياً، فيما يجري تنفيذ 36 مشروعاً آخراً بإجمالي 71 مشروعاً.